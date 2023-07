Auch in deutschen Gewässern gab es zuletzt Sorgen , ob alle angekündigten Offshore-Windparks gebaut werden. Vergangene Woche hatten Konzerne in einem Bieterverfahren erstmals Geld für das Recht bezahlt, Windparks in Nord- und Ostsee bauen zu dürfen. Der Verkauf durch die Bundesnetzagentur brachte 12,6 Milliarden Euro ein.

Zwei der Nordseeflächen gingen an Töchter des Ölmultis BP, die beiden anderen Flächen an Gesellschaften von Total Energies. Unternehmen aus der Windkraft-Branche gingen leer aus. Branchenvertreter fürchten, dass die Ölkonzerne sich die Flächen zwar für viel Geld gesichert haben, dort aber am Ende gar nichts bauen.