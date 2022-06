Ver.di argumentierte, auch die enorme Arbeitslast der Beschäftigten rechtfertige eine deutliche Lohnerhöhung. Damit könnte die Suche nach dringend notwendigem zusätzlichem Personal erleichtert werden. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat diese Woche für die Luftfahrt in Deutschland insgesamt eine Lücke von rund 7200 Fachkräften ermittelt. Zugleich gebe es »keine Reserven mehr am Arbeitsmarkt«, um diese freien Stellen beim Luft- und Bodenpersonal zu füllen – besonders am Boden fehle es an Personal.