Dem Antrag sei stattgegeben worden. Somit sollen von Freitag um 00:00 Uhr bis Samstag 01:00 Uhr keine regulären Passagierflüge stattfinden. Mehr als 700 Starts und Landungen seien am Freitag in München geplant, hatte ein Sprecher des zweitgrößten deutschen Flughafens am Mittag erklärt.

Bundesweit drohen mehr als 2000 Ausfälle

Die Gewerkschaft Ver.di hat für Freitag an mehreren deutschen Flughäfen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Der Flughafenverband ADV rechnet angesichts des Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Freitag mit 2340 Ausfällen im innerdeutschen und internationalen Flugverkehr. »Dass unter dem Konflikt am Freitag über 295.000 Flugreisende zu leiden haben, ist nicht zumutbar«, sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des ADV. »Lösungen müssen am Verhandlungstisch gefunden werden und nicht auf dem Rücken der Passagiere.«