Angesichts dieser Lage will der Präsident des Bauindustrieverbands, Peter Hübner, offenbar nicht länger zuschauen. Der Verbandschef, der als Vorstand des Bauunternehmens Strabag selbst regelmäßig auf öffentliche Aufträge angewiesen ist, hat die Bundesregierung nun jedenfalls scharf attackiert. »Wir haben einen Wirtschaftsminister, der sich nicht um die Wirtschaft kümmert. Ich sage es laut und deutlich: Zehntausende Arbeitsplätze sind mit dieser Politik in Gefahr«, sagte Hübner der »Bild «-Zeitung in Richtung Robert Habeck (Grüne).