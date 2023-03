Die US-Großbank JPMorgan Chase hat ihren früheren Spitzenmanager Jes Staley wegen dessen Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verklagt.

Mit der am Mittwoch bei einem New Yorker Bundesgericht eingereichten Klage will die selbst wegen der Epstein-Affäre verklagte Bank erreichen, dass bei einer möglichen Verurteilung nicht sie, sondern Staley Schadenersatz zahlen muss.