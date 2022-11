Für die Welt als Ganzes ist die Preisentwicklung in China jedoch eher von Vorteil, da sie ein Gegengewicht zu der vielerorts hohen Inflation darstellt. Über den starken Außenhandel Chinas wird quasi ein Teil der moderaten Preisdynamik in die restliche Welt exportiert. Das sorgt für preisliche Entlastung in anderen Ländern: Die fallenden Erzeugerpreise zeigten, dass bei Güterimporten aus China der Preisdruck in Europa und den USA tendenziell abnehmen dürfte, kommentierten Volkswirte der Dekabank.

In Sachen Corona deutet sich in China derzeit aber trotz eines strengen Lockdowns und anderer strikter Einschränkungen keine Entspannung an. Denn die Zahl neuer Infektionen steigt weiter an. Wie die nationale Gesundheitskommission in Peking mitteilte, kamen seit dem Vortag landesweit 8176 Infektionen hinzu. Am Dienstag waren mehr als 7400 neue Fälle gemeldet worden. Die Infektionszahlen sind so hoch wie seit dem zweimonatigen Lockdown der ostchinesischen Hafenstadt Shanghai im März und April nicht mehr.