An der Börse kamen die jüngsten Inflationsdaten dennoch gut an. Anleger hoffen nach den Erfolgen bei der Inflationsbekämpfung, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus bald beenden könnte. Der deutsche Leitindex Dax legte am Nachmittag um 1,1 Prozent auf 15.822 Punkte zu – den höchsten Stand seit knapp fünfzehn Monaten.

Auch hin Deutschland könnte die Inflationsrate künftig weiter sinken. Deutlich weniger Firmen planen hierzulande laut Ifo-Institut in den nächsten drei Monaten Preiserhöhungen. Die Unternehmen haben demnach einen Großteil ihrer gestiegenen Kosten bereits an die Kunden weitergegeben. Zugleich lasse die Nachfrage nach.