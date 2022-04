Nach Angaben von Verdi arbeiten an den Amazon-Standorten Rheinberg und Werne jeweils rund 1800 Beschäftigte. In Werne solle bis Mittwoch gestreikt werden, in Rheinberg einen Tag länger.

Schon Anfang März hatte Verdi die Beschäftigten in sechs deutschen Standorten von Amazon zum Streik aufgerufen. Betroffen waren dabei auch Rheinberg und Werne.

Nicht nur in Deutschland organisieren sich Beschäftigte des Unternehmens. Auch in den USA steht Amazon wegen Arbeitsbedingungen in der Kritik. In New York stimmte eine Mehrheit der Mitarbeiter Anfang April für die erste Gründung einer Gewerkschaftsvertretung des Konzerns in den USA. Gegen das Votum will das Unternehmen nun arbeitsrechtlich vorgehen.