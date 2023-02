Der Taxiverband beklagt eine Rechtsunsicherheit, was das Tragen von Masken am Steuer betrifft. Die Straßenverkehrsordnung verbietet nämlich die Verhüllung und Verdeckung wesentlicher Gesichtsmerkmale, das bestätigte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. Fahrer eines Kraftfahrzeugs dürfen ihr Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. »Nachdem die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben ist, bedarf es bei Verkehrskontrollen einer Prüfung des Einzelfalles durch die zuständigen Behörden der Länder«, heißt es aus dem Bundesverkehrministerium.