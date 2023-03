Angesichts des aufziehenden Streiks sind Mietwagenbuchungen in die Höhe geschnellt. Zwischen der Ankündigung am Donnerstag um 13 Uhr und Freitag früh stiegen die Buchungen laut dem Vergleichsportal Check 24 um rund 39 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. In einigen großen deutschen Städten war der Anstieg demnach besonders groß. So meldete Check 24 etwa eine Zunahme von gut 84 Prozent in Berlin, von fast 74 Prozent in Frankfurt sowie von einem Plus von mehr als 71 Prozent in Leipzig. In Hamburg und Dresden stiegen die Buchungen demnach um mehr als 50 Prozent.