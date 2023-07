»Wenn wir die Plastikkrise nicht noch weiter verstärken wollen, brauchen wir eine Halbierung des Verpackungsmülls bis 2027 und eine zusätzliche Einweg-Abgabe von mindestens 20 Cent auf Einweg-Plastikflaschen, Dosen und Getränkekartons«, forderte Metz.

Mehr als 225 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf

Der Verpackungsmüll ist in Deutschland in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums fielen 2020 rund 18,8 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle an – im Vergleich zu 16 Millionen Tonnen zehn Jahre zuvor. Jeder Mensch in Deutschland verbraucht im Schnitt 225,8 Kilogramm an Verpackungen.