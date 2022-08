Die EU-Kommission in Brüssel hat mit der Taxonomie eine Art Katalog für klimafreundliche Investitionen auf den Weg gebracht. Von Januar 2023 an gilt es demnach auch als klimafreundlich, Geld in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke zu stecken. Versicherer in Deutschland werden bei Investitionen in Atomkraft nach Einschätzung eines Branchenexperten dennoch Vorsicht walten lassen.