Getreide aus Mariupol oder Flüssiggas aus Russland: Seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs gelten Fahrten nach Russland oder in die Ukraine in der Schifffahrtsbranche als besonders heikel. Der Versicherungsbranche wird das Risiko nun offenbar zu groß. Mehrere große Schiffshaftpflichtversicherer haben Kriegsschäden für Schiffe in der Region zum Jahreswechsel in ihren Policen ausgeschlossen, weil Rückversicherer die entsprechenden Risiken nicht mehr tragen wollen.