Fleischindustrie in Ostwestfalen Götterdämmerung im Wurstland

Wenn Menschen heute in den Medien etwas über Fleisch lesen, dann meist aus negativem Anlass. Zum Beispiel der Skandal um den insolventen Wursthersteller Wilke. Das nordhessische Unternehmen hatte mit Listerien belastetes Fleisch in den Handel gegeben und ist damit mutmaßlich für drei Todes- und 37 Krankheitsfälle verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung gegen den früheren Geschäftsführer des Wurstherstellers.

Wilke ist kein Einzelfall. Ob bakterienverseuchte Fertigfrikadellen, Schaben in der Wurstfabrik, oder die Afrikanische Schweinepest, von der Boulevardmedien schreiben, sie stehe "40 Kilometer vor der deutschen Grenze": Fleisch und Wurst sind gerade keine Wohlfühlthemen.

Das ist ein Problem für viele Menschen in Versmold, schon seit mehr als 100 Jahren ein Zentrum der Fleisch- und Wurstindustrie. Wie denken sie darüber? Und wollen sie weiter als "Fettfleck Deutschlands" bekannt sein?

Der Bauer: Zurück zu den Wurzeln

Florian Gontek/ DER SPIEGEL Joachim Klack mit Wagyu-Rindern: "Ich könnte morgen damit aufhören"

Joachim Klack ist Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands, zuletzt engagierte er sich mit Aktionen gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Seit 35 Jahren betreibt er seinen Hof, er hält 60 Kühe und 150 Schweine, zwei Wagyu-Rinder.

Vor 15 Jahren hatte Klack noch mehr als 300 Schweine. Inzwischen haben niedrigere Preise und schärfere Hygienerichtlinien diese Form der Landwirtschaft unrentabler gemacht. Seine Schweineställe hat Klack mittlerweile abgeschrieben. "Ich könnte morgen damit aufhören", sagt der 60-Jährige.

Wie soll es weitergehen für Bauern wie Klack? Er glaubt, durch einen "Vertrag mit der Gesellschaft" alle besser stellen zu können, die Teil des Fleischmarkts sind: Tiere, Landwirte, Fleischer, Verbraucher.

"Vielleicht bin ich auch naiv, aber ich glaube daran", sagt er. Eine regionale Zusammenarbeit zwischen Fleischindustrie und heimischen Landwirten habe es in Versmold bislang nie gegeben, sagt Klack.

Der Wurstfabrikant: Immer größer, immer weiter

Die Fleischindustrie - sie wird von Menschen wie Hans-Ewald Reinert vertreten. Seine Firma liegt nur zehn Autominuten von Joachim Klacks Hof entfernt, aber es ist eine andere Welt. Der 56-jährige Reinert führt sein Familienunternehmen in dritter Generation. 1931 im Versmolder Stadtteil Loxten gegründet, machte die Firma im vergangenen Geschäftsjahr 325 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt etwa 1200 Mitarbeiter.

Reinert Firmenchef Hans-Ewald Reinert: "Schlimmer als die BSE-Krise"

Reinert veranstaltet in Versmold ein Tennisturnier. Er ist der größte Wurstproduzent in einer Stadt, die auch Firmen beherbergt wie die Fleischverarbeiter Wiltmann und Nölke, die die Geflügelmarke Gutfried herstellen. Auch ein Produzent von Dönerfleisch sitzt hier. Hauptsache Fleisch.

"Das, was wir gerade durch die Auswirkungen der Schweinepest in China erleben, ist schlimmer als die BSE-Krise vor 20 Jahren", sagt Reinert. "Die Rohstoffpreise explodieren und der Handel blockiert notwendige Preiserhöhungen."

Gerade ist bekannt geworden, dass das Kartellamt zum Jahreswechsel die Fusion von Reinerts Privatfleischerei mit dem bisherigen Mitbewerber Kemper genehmigt hat. Das Gesamtunternehmen firmiert dann unter dem Namen The Family Butchers (TFB) - zu deutsch: die Familienmetzger.

Der zweitgrößte Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren in Deutschland soll so entstehen - mit dann 2600 Mitarbeitern und neun Produktionsstandorten. Bis zu zehn Prozent der Belegschaft könnten durch den Zusammenschluss ihren Job verlieren.

Kaum noch Betriebe in Familienhand

Nach der Fusion wird der Marktanteil von TFB zwischen 10 und 20 Prozent betragen. Marktführer ist in vielen Bereichen die Tönnies Holding, die über eigene Großschlachthöfe verfügt. Tönnies hat seinen Hauptsitz in Rheda-Wiedenbrück, ebenfalls Ostwestfalen, 30 Kilometer von Versmold entfernt. 6,65 Milliarden Euro Umsatz hat der Tönnies-Konzern 2018 erwirtschaftet. Nach SPIEGEL-Informationen ist der Konzern auch Hauptinteressent für die Übernahme von Wilke. TFB kommt nach der Fusion auf einen Jahresumsatz von etwa 700 Millionen Euro - etwas mehr als ein Zehntel des Konkurrenten.

"Du musst in eine Position kommen, in der du gestalten kannst", sagt Reinert zur Fusion.

Der Bürgermeister: Den Ruf der Stadt retten

Gestalten will auch Michael Meyer-Hermann, 36. Der CDU-Politiker ist Versmolds Bürgermeister. Versmold ist abhängig von der Gewerbesteuer der fleischverarbeitenden Unternehmen der Stadt. 80 Prozent der Menschen, die am Hauptsitz von Reinert arbeiten, leben in Versmold oder in der unmittelbaren Umgebung.

Florian Gontek/ DER SPIEGEL Bürgermeister Michael Meyer-Hermann: "Mittlerweile sehr industriell geprägt"

Die Struktur der Stadt ist geprägt von den Machtverhältnissen in der Fleischindustrie: Es gibt eine breite Arbeiterschicht und eine hohe Millionärsdichte - aber kaum etwas dazwischen. Viele Menschen, die in den Sechzigerjahren aus Spanien, Portugal, Italien und Jugoslawien als Gastarbeiter hierher kamen, waren zunächst kaum integriert.

Realität und Image der Fleischbranche sind nicht immer identisch. Im Herzen der Stadt steht seit 1986 der Wurstträgerbrunnen (auch "Schweinebrunnen" genannt) als Wahrzeichen. Aber Wurstträger sucht man in Versmold heute ebenso vergeblich wie kleinere Fleischer in Familienhand. Einen einzigen gibt es, außerhalb des Stadtkerns.

Traditionen wie der Kleinfleischhandel, der der Stadt vor allem zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise vor 90 Jahren eine eigene Identität gab und preiswert Fleischreste an die Leute brachte, sind weitestgehend verschwunden. "Das stimmt, wir sind mittlerweile sehr industriell geprägt", räumt Meyer-Hermann ein. "Man würde von einer Fleischstadt vielleicht etwas anderes erwarten."

Mehr zum Thema Maximilian von Lachner/ VISUM Billigfleisch im Supermarkt Überlebe ich das?

Wie lässt sich die Identität als Fleischstadt mit den Ansprüchen heutiger Verbraucher vereinen? "Mit Transparenz", sagt Hans-Ewald Reinert. "Herzenssache" heißt eine neue Produktreihe seines Unternehmens: Schweinefleisch aus antibiotikafreier Aufzucht. Das soll vor allem eine urbane, kritische, junge Käuferschicht ansprechen, sagt er. Weniger den typischen Versmolder also. Der nächste Schritt sind plastikfreie Verpackungen.

"Wir wollen mit Herzenssache für den bewussten Flexitarier neben vegan und veggie stehen", sagt er. 2015 hatte sich Reinert am niedersächsischen Start-up "Like Meat" beteiligt und schnell wieder zurückgezogen. Nun geht man den Weg über Fleisch aus antibiotikafreier Aufzucht. Das Fleisch kommt aus Dänemark von "Danish Crown", weltweit größter Exporteur von Schweinefleisch und Europas größter Schweinefleischproduzent.

Das klingt nicht unbedingt nach der ganzheitlichen Fleischregion, wie sie Bauer Klack beschwört. Auch, wenn Reinert betont, er führe aktuell Gespräche mit Landwirten aus der Gegend, um seine Schweinehälften regional beziehen zu können.

Im August vergangenen Jahres hatte das "Haller Kreisblatt" Reinert und Klack an einen Tisch gebracht. Beide stritten über antibiotikafreie Aufzucht von Schweinen: Neue Produkte wie "Herzenssache" stellten die nicht daran beteiligten Landwirte unter Generalverdacht. Komplett auf Antibiotika verzichten? Das aber könnten sich Kleinbauern nicht leisten.

"Der Anfang ist gemacht", hatte Klack damals zum Ende des Gesprächs gesagt. Seitdem haben die beiden nichts mehr voneinander gehört.