Das nordhessische Unternehmen Viessmann hatte in der Nacht angekündigt, seine Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global zu verkaufen – für zwölf Milliarden Euro. Dazu gehören auch die lukrativen Wärmepumpen, die Habeck als Schlüsseltechnologie zur Energiewende sieht. Wärmepumpen sollen in Deutschland längerfristig Öl- und Gasheizungen ersetzen.

Wärmepumpen werden außerhalb Deutschlands gebaut

Die für die Heizwende wichtigen Wärmepumpen werden nach Einschätzung von Experten künftig so oder so vor allem außerhalb Deutschlands gebaut. Schon vor dem Verkauf der Viessmann-Klimasparte an den US-Hersteller Carrier sei zunehmend im europäischen Ausland investiert worden, berichtet das Münchener Beratungsunternehmen S&B Strategy. Beispiele seien Werke von Bosch und Viessmann in Polen sowie von Vaillant in der Slowakei. Dort lockten schnellere Genehmigungsverfahren, geringere Energiepreise und niedrigere Lohnkosten.