Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werte den Verkauf am Mittwoch grundsätzlich als »gute Nachricht«, sagte sein Sprecher Steffen Hebestreit. Es zeige, »welches Wachstumspotenzial in klimafreundlichen Technologien steckt«. Zugleich verfügten deutsche Hersteller über »großes Know-how« und zögen so internationales Kapital an. Einen kleinen Vorbehalt brachte Scholz' Sprecher in der Forderung unter, es gelte sicherzustellen, »dass die Investitionen auch dem Standort Deutschland zugutekommen«. Eine entsprechende Prüfung hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits angekündigt.