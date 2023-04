Schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Verkaufs hatten Gewerkschafter vor einem Verlust von Know-how und Arbeitsplätzen gewarnt.

Langfristige Garantien für Arbeitsplätze und Standorte

Beide Seiten hätten sich auf langfristige Garantien geeinigt, teilte Viessmann mit. So seien betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen, wichtige Standorte für fünf Jahre gesichert und Allendorf an der Eder für zehn Jahre als Hauptsitz gesetzt. An die Mitarbeiter der Sparte sollen 106 Millionen Euro als Sonderprämie »für 106 Erfolgsjahre« ausgeschüttet werden. Mit der Mitteilung wurde am späten Dienstagabend zur Gewissheit, was mehrere Medien bereits über den Tag aus informierten Kreisen berichtet hatten.