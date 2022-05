In der Maskenaffäre rund um den Influencer und Unternehmer Fynn Kliemann haben sich mehrere Firmen von ihrem einstigen Geschäftspartner distanziert. »Die geschilderten Vorgänge stehen in krassem Gegensatz zu unseren Werten und unserer Vorstellung von gemeinwohlorientiertem Unternehmertum«, schreibt etwa die NGO »Viva con Agua« auf ihrer Website. Man habe sich deshalb dazu entschlossen »alle Geschäftsbeziehungen« zu Kliemann, inklusive aller angegliederten Unternehmen, zu beenden.

Auslöser waren Recherchen des »ZDF Magazin Royale«, das von Jan Böhmermann moderiert wird. Kliemann habe die Öffentlichkeit über Produktionsort und -bedingungen der Masken getäuscht. Statt in Portugal und Serbien seien Millionen Masken, die unter seinem Namen vertrieben wurden, in Bangladesch und Vietnam hergestellt worden. Außerdem habe Kliemann möglicherweise dazu beigetragen, dass 100.000 mangelhafte Schutzmasken an Flüchtlingsunterkünfte geliefert wurden.

Keine Pläne für Cannabis-Kooperation Auch der Energieversorger EWE mit Sitz in Oldenburg hat angekündigt, die weitere Zusammenarbeit mit Kliemann zu überprüfen. Nach eigenen Angaben berät EWE das in Rüspel (Landkreis Rotenburg) gegründete und »Kliemannsland« genannte Projekt in Sachen Klimaneutralität. Der Modehändler About You hatte die Schutzmasken mit falscher Herkunftsbezeichnung aus dem Sortiment genommen.

Das Berliner Cannabis-Start-up Sanity Group hatte in der Vergangenheit ebenfalls mit Fynn Kliemann kooperiert. Der Influencer baute auf seinem Hof Hanf an, das zur Verarbeitung von CBD-Produkten verwendet wurde – und brachte dem jungen Unternehmen damit Publicity. In einer Stellungnahme gegenüber dem SPIEGEL gibt sich Sanity Group nun distanziert: Für die Marke VAAY habe man in der Vergangenheit lediglich eine »kleine Kooperation« mit dem Kliemannsland sowie vereinzelte Influencer-Kooperationen auf Instagram gestartet. »Seitdem gab es und gibt es keine weiteren Projekte mit dem Kliemannsland oder Fynn Kliemann und sie sind auch nicht für die Zukunft geplant.«

Tafel Deutschland kündigte Zusammenarbeit auf Die Tafel Deutschland beendete ihre Geschäftsbeziehung mit Kliemann bereits vor Ausstrahlung der ZDF-Recherchen. Grund war der offenbar chaotische Umgang mit Spendengeldern, die der Unternehmer bei der Vermietung von Ferienwohnungen eingesammelt hatte. »Für uns als gemeinnützige Organisation ist damit das Vertrauen für die Zusammenarbeit beschädigt und wir sehen keine ausreichende Transparenz denjenigen Menschen gegenüber, die freiwillig mehr Geld für ihre Urlaube bezahlt hatten«, schrieb die Tafel in einer Stellungnahme. Eine Spende, die Kliemann dem Verein zukommen ließ, lehnte Tafel Deutschland ab, da man die ursprüngliche Zweckbindung, armutsbetroffenen Menschen Übernachtungen in einer Ferienwohnung zu ermöglichen, nicht erfüllen könne.