In Deutschland sollen bis März nächsten Jahres 1300 von 14.300 Vollzeit-Stellen wegfallen – dieses nationale Vorhaben war bereits bekannt. Hierzulande sollen Stellen vor allem in der Verwaltung gestrichen werden. In »kundennahen Bereichen« – etwa im Service und in der Technik – sollen hingegen 400 Stellen aufgebaut werden. In Summe sinkt die Beschäftigtenzahl in Deutschland damit planmäßig um 900.