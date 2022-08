Logistik-Manager: »Schifffahrt weitgehend eingestellt«

Derweil ist der Pegelstand am Niederrhein bei Emmerich unter die Nullmarke gefallen. Bei der Messung am Mittwochmorgen um 5 Uhr wurde das Rekordtief von minus zwei Zentimetern gemessen, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) mitteilte. Im nahe den Niederlanden gelegenen Emmerich war am Dienstag erstmals ein Pegelstand von null Zentimetern gemessen worden, womit das aus dem Oktober 2018 stammende alte Rekordtief unterboten wurde.