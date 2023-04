Mehrere Betriebsräte von Volkswagen wehren sich mit Klagen gegen Gehaltskürzungen infolge eines Urteils. Das erste Verfahren dieser Art am Arbeitsgericht Hannover beginnt an diesem Dienstag, wie ein Gerichtssprecher sagte. Gegenstand sei ein Antrag eines Betriebsratsmitglieds von VW Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken. Es seien aber auch noch mehrere ähnliche Verfahren an den Arbeitsgerichten Braunschweig und Emden anhängig.