Nach Stopp für Werk in Türkei  Bulgarien und Rumänien werben um VW

Nicht nur der Wolfsburger Autobauer verfolgt die Entwicklungen in Syrien mit "großer Sorge". Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, dass er angesichts der türkischen Invasion in Syrien derzeit nicht davon ausgehe, dass VW sein neues Werk in der Nähe von Izmir realisieren wird. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Volkswagen unter diesen Bedingungen in der Türkei eine Milliardeninvestition vornimmt", sagte Weil. Die Vorstandsspitze des Konzerns soll Abstand von einer Milliardeninvestition im westlichen Anatolien genommen haben.

Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) könnten vom Zögern der VW-Bosse nun andere Länder profitieren. "Wir haben einen Weg gefunden, dem Volkswagen-Konzern statt 135 Millionen Euro 250 bis 260 Millionen Euro anzubieten", sagte der ehemalige Staatschef Rossen Plewneliew der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er ist gegenwärtig Präsident des bulgarischen Automobilclusters in Sofia. Der Standort in Bulgariens Hauptstadt soll erste Alternative zum türkischen Modell gewesen sein.

Produktionsstart in der Türkei war für 2022 geplant

VW sei ein entsprechendes Angebot unterbreitet worden, eine Antwort stehe noch aus, sagte Plewneliew. Rechne man die Infrastruktur hinzu, etwa die Anbindung an die Schiene, an die Autobahn und die U-Bahn, biete Sofia 800 Millionen Euro an, damit sich VW für Bulgarien statt für die Türkei entscheide. Plewneliew versicherte, dass die Beihilfen mit der EU-Kommission abgesprochen seien. Die Türkei indes habe sich über diese Regeln hinweggesetzt.

"Bulgarien hingegen spielt nach den Regeln", sagte Plewneliew der FAZ: "Wir sind ein stabiler, demokratischer Rechtsstaat in der EU, in dem VW zu günstigen Konditionen mit hervorragend ausgebildeten Arbeitskräften produzieren kann." Die Verhandlungen mit Wolfsburg seien nie abgerissen - auch nach Gründung der VW-Tochtergesellschaft im türkischen Manisa Anfang des Monats nicht. "Solange VW den Vertrag mit der Türkei nicht unterschreibt, sind wir Tag und Nacht erreichbar, damit es in Bulgarien klappt", so Plewneliew.

Auch Nachbar Rumänien hat sich als Standort für ein neues VW-Werk abermals in Position gebracht. "Wir haben neue Gespräche mit dem Volkswagen-Konzern angestoßen", zitierte die rumänische Tageszeitung "Ziarul Financiar" Handelsminister Stefan Radu Oprea. Rumänien verfüge über "sehr gute" technische Voraussetzungen und habe kein Problem, Arbeitskräfte zu bekommen. In Rumänien wird bereits der zu Renault gehörende Dacia produziert.

Ende August hatte der VW-Aufsichtsrat bereits eine Grundsatzentscheidung für das neue Werk in der Türkei getroffen. Berichten zufolge sollte am neuen Standort Manisa nahe Izmir eine Jahreskapazität von 300.000 Fahrzeugen pro Jahr erzielt werden. Der Baubeginn war für Ende 2020 vorgesehen, der Produktionsstart für 2022. Die Kosten des Projekts wurden in Insiderkreisen mit etwa 1,5 Milliarden Euro beziffert.