Die Verwendung von so genannten Thermofenstern sind in der Automobilindustrie sehr verbreitet und seit Jahren umstritten. Die Motorsteuerung ist so ausgelegt, dass die Diesel ihre Abgasreinigung nur in einem bestimmten Temperaturbereich eingeschaltet haben, etwa auf dem Prüfstand.

Volkswagen ist in dem Schleswiger Verfahren nur beigeladen, kann aber dennoch als materiell Betroffener gegen das Urteil vorgehen. VW beharrt auf der Verwendung der »Thermofenster«. Ein Sprecher erklärt: »Die Entscheidung übersieht, dass die temperaturabhängige Abgasrückführung in den hier betroffenen Fahrzeugen vor unmittelbaren Risiken für den Motor in Form von Beschädigungen oder Unfall schützt.« Diese wiegten so schwer, dass sie eine konkrete Gefahr beim Betrieb des Fahrzeugs darstellen können. Aus Sicht des Herstellers wäre es unverantwortlich gewesen, Fahrzeuge mit solchen Risiken auf den Markt zu bringen«, so VW auf Anfrage von SPIEGEL und BR.