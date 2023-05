Tortenangriff bei Volkswagens Aktionärsversammlung in Berlin. Als Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch eine Rede hielt, warfen Aktivisten eine Torte auf die Bühne. Getroffen wurde niemand.

Gedacht war der fliegende Kuchen wohl nicht für Pötsch, sondern für Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Porsche – er feiert an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Reste des »Geburtstagskuchens« blieben auf dem Podest hängen – direkt vor dem erschrockenen Manager.

Es war nicht die einzige Störaktion: Die Aktivisten unterbrachen Redebeiträge auch mit lautem Geschrei. Aufsichtsratschef Pötsch versuchte, zu deeskalieren.

Hans Dieter Pötsch, VW-Aufsichtsratschef:

»Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, die Störungen zu unterlassen. Wenn Sie sich an der Debatte beteiligen wollen, geben Sie bitte eine Wortmeldung ab und sprechen vom Rednerpult, nachdem ich Sie dazu aufgefordert habe.«

Hinter den Protesten steckten Menschenrechtsgruppen und Klimaaktivisten. In der Halle hielten sie auch Plakate hoch. Eine Frau protestierte mit nacktem Oberkörper. Auf ihrem Rücken stand »dirty money«, »dreckiges Geld«.

Die Vorwürfe richteten sich unter anderem gegen die wirtschaftlichen Tätigkeiten des Konzerns in China: Volkswagen unterhält ein Werk in der Uiguren-Provinz Xinjiang, aus der es Vorwürfe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt. Volkswagen hat wiederholt erklärt, nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein. Klimaschützer warfen VW vor, zu viele Autos zu verkaufen und damit zu einem zu hohen CO2-Ausstoß beizutragen.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten wurden von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes aus der Halle geführt.

Auch vor dem Veranstaltungsgebäude gab es Proteste. In einer Stellungnahme reagierte der Autobauer verärgert. Friedliche Proteste seien ein demokratisches Mittel der freien Meinungsäußerung, die Beschädigung von Eigentum sowie die mögliche Gefährdung der Gesundheit von Personen kritisierte der Konzern aber – und meinte damit wohl vor allem den Tort

