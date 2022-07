Diess’ Posten bei Volkswagen hatte schon früher gewackelt: Im vergangenen Jahr war ein Machtkampf zwischen dem Manager und Arbeitnehmervertretern eskaliert. Nach heftiger Kritik an seiner Führung gab Diess die Verantwortung für die Kernmarke VW ab , um mehr »Freiraum« zu bekommen, wie es damals hieß.

Schon damals wurde Porsche-Chef Blume als möglicher Nachfolger von Diess gehandelt. Sein Name war hinter den Kulissen mehrmals gefallen, als sich der Konflikt zwischen dem VW-Chef und dem mächtigen Betriebsrat hochschaukelte.

Der gebürtige Braunschweiger Blume trat 1994 in den Volkswagen Konzern ein und war seitdem in leitenden Funktionen bei verschiedenen Konzernmarken tätig. Seit dem Jahr 2015 ist er Vorstandsvorsitzender bei Porsche und seit 2018 Mitglied des Konzernvorstands. »Er ist aus Sicht des gesamten Aufsichtsrates jetzt die richtige Person an der Spitze, um die Kundenorientierung sowie die Positionierung der Marken und Produkte weiter zu schärfen«, erklärte Aufsichtsratschef Pötsch.