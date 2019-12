US-Comeback für VW-Diesel Heiße Ware

Auf der Facebook-Seite von klipnik.com entspann sich vor einiger Zeit eine lebhafte Debatte über das Auto, das den Ruf deutscher Ingenieurskunst angekratzt hat: den VW Diesel. Er habe sich einen "Jetta SportWagen TDI" gekauft, berichtete ein Robert Mettler Schnorf der Gebrauchtwagen-Community. Baujahr: 2014. Tachostand: 173 Meilen. "Es ist ein großartiges Auto." Ja, pflichtete ein anderer bei. "Ich habe zwei Diesel-VWs gehabt, und sie waren kugelsicher."

Vier Jahre nach "Dieselgate" sind die Auslaufmodelle aus dem Skandalhause Volkswagen auf dem amerikanischen Gebrauchtwagenmarkt zur heißen Ware geworden. "Sie sollten wahrscheinlich genau jetzt einen gebrauchten Volkswagen TDI kaufen", empfahl Klipnik-Redakteur Mark Holthoff kürzlich seinen Lesern.

Er traf damit offenbar einen Nerv. "Was ich so mitkriege ist, dass es schwierig sein kann, einen zu finden", berichtet der Branchenexperte. Holthoff glaubt, dass der VW-Diesel für die Amerikaner "eine der besten Gelegenheiten für den Kauf eines Gebrauchtwagens auf Jahre hinaus" ist. Denn der deutsche Konzern werfe seine skandalumwitterten Modelle zum Schnäppchenpreis auf den Markt.

DPA

Tatsächlich arbeitet VW in aller Stille daran, sich von den Altlasten des Skandals zu befreien. Nachdem der Betrug mit der Abgassoftware aufgeflogen war, musste der Konzern in den USA den Rückkauf aller betroffenen VW, Porsche und Audi zusagen. 394.000 Kunden nahmen das Angebot an. Auf provisorischen Stellflächen wie einem alten Footballstadion in Detroit oder einer ehemaligen Papierfabrik in Minnesota wurden die Retouren zwischengeparkt. Fast die Hälfte der Wagen landete anschließend auf dem Schrottplatz: Insgesamt 177.000 Fahrzeuge wurden nach inoffiziellen Informationen zerstört.

Beim Rest der Flotte wurde die Emissionssoftware nachgebessert, dann ging VW daran, die Ware zurück in den Markt zu schleusen. Facebook-Nutzer Robert Mettler Schnorf bekam seinen nach eigenem Bekunden direkt von einem Lagerplatz in Jacksonville, Florida, wo das Auto vier Jahre lang unbenutzt stand. Es sei "so gut wie neu gewesen", freut sich Schnorf.

"Lass die Vergangenheit ruhen"

DPA VW-Händler in Alexandria, Virginia (Archivbild)

Ist das Schummeln der Wolfsburger also vergeben und vergessen? Die Dieselfahrer seien "eine ziemlich loyale Truppe", glaubt Klipnik-Experte Holthoff. Anfangs habe durchaus das Gefühl vorgeherrscht: "VW hat betrogen, und ich will nicht dazugehören." Doch andererseits profitiere das Unternehmen ja von dem Rückkaufprogramm nicht. VW legte gemäß dem Vergleich für die Retouren oft mehr als den Marktpreis auf den Tisch. Und die nun beim Gebrauchtwagenhändler aufgerufenen Preise liegen Holthoff zufolge um rund ein Drittel unter dem, was ohne den Skandal verlangt worden wäre. So habe der Jetta Diesel als Neuwagen einst ungefähr so viel gekostet wie ein vergleichbarer GTI - heute werde der Diesel für 4000 bis 5000 Dollar weniger gehandelt.

Angesichts eines solchen Schnäppchens sind viele Käufer bereit, über die angeschlagene Reputation des deutschen Konzerns hinwegzusehen. "Es ist erstaunlich, wie ein guter Deal deine Meinung ändern kann", sagt Joe Wiesenfelder, Leitender Redakteur des Portals Cars.com. Inzwischen heiße es: "Lass die Vergangenheit ruhen." Auch Jessica Caldwell vom Konkurrenzportal Edmunds.com ist überzeugt, dass das Gedächtnis der Verbraucher kurz ist. "Wahrscheinlich stören sich die meisten an dem Skandal nicht mehr."

Attraktiver Preis, gutes Auto oder geschickte Marktsteuerung der VW-Absatzabteilung - welcher Faktor für den kleinen Hype entscheidend ist, ist nicht ganz klar. "Wir wissen nicht genau, was die natürliche Nachfrage ist", räumt Wiesenfelder ein. Monatlich wirft VW rund 9000 der Altautos auf den Markt. Spätestens im Sommer soll das Lager geleert sein.

Der Endspurt läuft - auch technisch. "Jedes Fahrzeug, das wir sehen, braucht Bremsen und Reifen. Die Bremsen sind verrostet und die Reifen porös", berichtete ein Händler in New Jersey in der "New York Times". Das aber ist das Problem von VW. Bei seinem Jetta sei bald nach dem Kauf die Blende am Sonnendach abgefallen und irgendwann habe es durchgeregnet, schrieb Robert Mettler Schnorf. Ihn störte das nicht weiter: "Alles wurde auf Garantie repariert."