Klimafreundliche Antriebe Volkswagen investiert kräftig in E-Mobilität

Volkswagen baut seine Investitionen in klimafreundliche Antriebe und die Digitalisierung kräftig aus. Der Konzern steckt dafür zusätzliche Milliarden in den Ausbau seiner Elektroauto-Flotte und in digitale Technologien. Der Aufsichtsrat beschloss die entsprechende Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre.

Der Konzern will zwischen 2020 und 2024 knapp 60 Milliarden Euro für E-Mobilität, Hybridantriebe und Digitalisierung ausgeben, teilte der Aufsichtsrat nach einer Sitzung in Wolfsburg mit. Dies entspreche mehr als 40 Prozent aller Sach- und Entwicklungsinvestitionen. Rund 33 Milliarden Euro sollen allein in die Elektromobilität fließen.

75 Elektromodelle geplant

Für den vorherigen fünfjährigen Planungszeitraum bis 2023 hatte der Betrag für E-Mobilität, autonomes Fahren, Vernetzung und Mobilitätsdienste noch bei knapp 44 Milliarden Euro gelegen - etwa einem Drittel der Gesamtmittel. Das nun beschlossene Budget entspricht etwas mehr als 40 Prozent der für den Zeitraum geplanten Gesamtausgaben.

"Wir erhöhen in den folgenden Jahren mit unseren Investitionen noch einmal das Tempo", sagte Vorstandschef Herbert Diess. "Wir wollen unsere Skalenvorteile nutzen und größtmögliche Synergien heben." Bis 2029 plant der Konzern bis zu 75 reine Elektro-Modelle, bisher waren bis 2028 etwa 70 Modelle geplant.

In einer ersten Welle will der Konzern bis 2029 weltweit 26 Millionen E-Mobile auf die Straßen bringen, der größte Teil auf Basis des Elektrobaukastens MEB. Bisher waren bis 2028 rund 22 Millionen Stück geplant. Ziel der Initiative ist es, den Ausstoß der Fahrzeugflotte an klimaschädlichem CO2 zu senken, um die schärfern Klimavorgaben zu erfüllen.

Ein Schwerpunkt der Investitionen ist die Erweiterung der Produktion für reine Elektrofahrzeuge. So will Volkswagen nach dem Umbau des Werks Zwickau für die Fertigung von E-Autos der ID-Serie als nächstes die Fabriken in Emden und Hannover umbauen. Auch in China und in den USA sollen Standorte teilweise oder ganz von Verbrenner- auf Elektrofertigung umgestellt werden.

Das Geld für die Investitionen will VW weiter sowohl durch den Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft als auch durch Sparprogramme selbst erarbeiten. Das heißt auch, dass weiterhin Arbeitsplätze verloren gehen, weil das Arbeitsvolumen in der Elektromobilität geringer ist als bei herkömmlichen Verbrennern.

Der Aufsichtsrat bestimmte auf seiner Sitzung zudem Markus Duesmann zum neuen Audi-Chef. Er tritt die Nachfolge von Bram Schot im April an, wie der SPIEGEL bereits am Mittwoch berichtete. Schot hatte erst vor einem Jahr die Nachfolge von Rupert Stadler angetreten, der wegen des Dieselskandals gehen musste.