Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte die brasilianische Niederlassung von Volkswagen, dass sie »neue Maßnahmen ergreifen wird, um die Belegschaft in der Niederlassung in Sao Bernardo do Campo während des Monats Juli aufgrund des Mangels an Bauteilen zu flexiblerem Arbeiten zu bewegen«.

Volkswagen beschäftigt in dem Werk in der Nähe der brasilianischen Hauptstadt Sao Paulo rund 8200 Mitarbeiter, von denen 4500 am Band stehen. Das Unternehmen kämpft aufgrund von weltweiten Lieferkettenproblemen mit einem Mangel an Autoteilen und elektronischen Komponenten für die Montage seiner Fahrzeuge.