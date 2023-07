Im Streit über die Bezahlung von Betriebsräten muss Volkswagen Gehaltskürzungen zurücknehmen. Das Arbeitsgericht Braunschweig gab am Mittwoch zwei freigestellten Betriebsräten des Autobauers in vollem Umfang recht, die gegen eine geringere Bezahlung geklagt hatten. In einem Fall hatte das Unternehmen das Monatsgehalt eines Betriebsrats aus Wolfsburg um 640 Euro herabgesetzt, ein Arbeitnehmervertreter aus Salgitter erhielt monatlich 280 Euro weniger.