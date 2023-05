Der Wechsel an der Cariad-Spitze ist ein radikaler Neustart der für die Zukunft des VW-Konzerns zentralen Sparte – und der erste große Durchgriff des neuen VW-Chefs Oliver Blume, acht Monate nach seinem Amtsantritt. Laut »Handelsblatt «, das zuvor über den Wechsel berichtet hat, steht auch eine Neuordnung der Arbeitsabläufe an. In das Führungsgremium würden zwei Techniker berufen, heißt es in der Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise.