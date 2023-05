Preiskrieg in der Autoindustrie Volkswagen plant radikalen Milliardenumbau

Um den Preiskampf mit Tesla und Co. zu überstehen, will VW die Kosten in seiner Kernmarke massiv senken. »Der Druck steigt«, heißt es in Wolfsburg. Es ist die erste große Bewährungsprobe für Konzernchef Blume.