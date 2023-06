In internen Tests sei die Methode als tragfähig nachgewiesen worden, sagt Wolf. PowerCo hat deshalb unter Konzerntechnologievorstand Thomas Schmall beschlossen, weiter in das Verfahren zu investieren und zunächst eine Pilotlinie in einem Labor in der Nähe von Salzgitter zu installieren. In der niedersächsischen Stadt baut VW derzeit seine weltweit erste Batteriefabrik.