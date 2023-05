Volkswagen unterhält ein Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang. Die dort lebende muslimische Minderheit der Uiguren wird laut Menschenrechtsorganisationen gezielt vom kommunistischen Regime in China unterdrückt. Volkswagen hat wiederholt erklärt, nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein.

Das vergangene Jahr bei Volkswagen war turbulent, unter anderem musste der langjährige Chef Herbert Diess (64) an der Konzernspitze dem jüngeren Porsche-Chef Blume (54) weichen. Blume soll dem Autoriesen wieder mehr Teamgeist beibringen – aber auch operative Probleme wie die kriselnde Softwareentwicklung und das schwächelnde Geschäft in der einstigen VW-Bastion China lösen.