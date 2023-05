Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch forderte die Protestierenden mehrfach auf, Störungen zu unterlassen. Auf deren Vorwürfe ging er nicht ein.

In einer Stellungnahme reagierte der Autobauer verärgert auf die massive Störung seiner Hauptversammlung. Friedliche Proteste seien ein demokratisches Mittel der freien Meinungsäußerung. Die Beschädigung von fremdem Eigentum und der Eingriff in die Rechte anderer sowie die mögliche Gefährdung der Gesundheit von Beteiligten, stehe in Widerspruch dazu. Zugleich erneuerte Volkswagen seine Bereitschaft zum konstruktiven Dialog mit seinen Kritikern. Aktionärstreffen der Wolfsburger waren in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Protesten. So heftig wie diesmal waren die Störungen aber selten.