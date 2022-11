Nach Rewe-Rückzug Volkswagen und Adidas halten DFB die Treue

Der Rewe-Konzern beendet nach dem vom Weltfußballverband Fifa verordneten Verbot der »OneLove«-Armbinde bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vorzeitig seine Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). DFB-Partner Volkswagen steht indes zu seinem Vertrag mit dem Verband. »Wir beabsichtigen nicht, unser Sponsoring zu beenden«, teilte ein Konzern-Sprecher dem SPIEGEL mit. »Für uns umfasst die Partnerschaft mit dem DFB nicht nur die Nationalmannschaft der Männer, sondern den gesamten deutschen Fußball wie z.B. die Nationalmannschaft der Frauen und besonders auch den Fußball der Jugend und Amateure«, heißt es in der Mitteilung. Der Autobauer verweist auf »viele gute Entwicklungen« beim Verband. Und: »Wir wollen auch zukünftig mit dem DFB gemeinsam an positiven Veränderungen im Fußball insgesamt arbeiten.«