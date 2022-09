Erste Fabrik soll 2025 in Salzgitter starten

»Wir bauen eine nachhaltige und transparente Lieferkette mit hohen Umwelt- und Sozialstandards auf und verorten die Wertschöpfung hier in Europa«, sagte Schmall. Die erste Fabrik für Batteriezellen soll 2025 mit der Fertigung in Salzgitter beginnen.

Hintergrund der Batterieoffensive von VW sind Lieferengpässe. Wer heute ein Elektroauto kaufen möchte, muss mit einer monatelangen Lieferzeit rechnen. VW will gemeinsam mit Partnern bis Ende des Jahrzehnts in sechs europäischen Fabriken Elektroauto-Akkus mit einer Leistung von 240 Gigawattstunden pro Jahr herstellen. In Europa will der Autobauer bis spätestens 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen ausgestiegen sein. Die Produktionen in den USA und China sollen später folgen.