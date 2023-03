Investoren legten sich Staatsanleihen in die Depots. Im Gegenzug fielen die Renditen. Die zehnjährigen Bunds rentierten mit 2,720 Prozent nach 2,754 Prozent am Donnerstag. Am Ölmarkt sorgte ein Bericht des »Wall Street Journal« für Aufregung, wonach die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) einen Ausstieg aus dem Ölkartell Opec in Erwägung ziehen. Die Preise fielen daraufhin um mehr als zwei Prozent, erholten sich aber wieder, nachdem Insider den Bericht dementiert hatten.