Bemerkenswert: Im Juli zog der Verkauf von Elektromodellen bei Volkswagen deutlich an. In dem Monat kamen ID.4/ID.5 auf einen Anteil von sogar mehr als neun Prozent an allen VW-Neuzulassungen.

Über alle Antriebsarten gesehen ist der VW Golf aktuell (wieder einmal) das beliebteste Modell der Deutschen. Von Januar bis Juli wurden 44.500 neue Golf zugelassen. Direkt dahinter folgt allerdings mit 42.500 Neuzulassungen bereits der VW T-Roc, ein Kompakt-SUV.

Der beliebteste Kleinwagen hingegen kommt aus Italien: der Fiat 500.