Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden Jahren mehr als zwei Drittel seiner gesamten Investitionen in die Bereiche Elektromobilität und Digitalisierung stecken. Wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Vorstellung seines Jahresergebnisses mitteilte, sind bis 2027 Investitionen in einer Gesamthöhe von 180 Milliarden Euro geplant – davon sollen gut 122 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Digitalisierung fließen. In der vergangenen Investitionsperiode lag der Anteil noch bei 56 Prozent.