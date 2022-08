Nachts wird die Heizungstemperatur abgesenkt

Um möglichst viel Erdgas in den Beständen einzusparen, habe Vonovia im gesetzlich festgeschriebenen Rahmen eine Nachtabsenkung der Heizungstemperatur bei den Gas-Zentralheizungen beschlossen, teilte das Unternehmen mit. So entlaste der Immobilienkonzern die Mieter bei den absehbar stark steigenden Energiekosten, auch die Umwelt werde geschont. Auf die Mieterinnen und Mieter kommen jedoch erst einmal mehr Kosten zu: Der Konzern plant, die Vorauszahlungen zu erhöhen. Man wolle hohe Nachforderungen am Jahresende vermeiden.

Auch kündigte der Konzern an, in den nächsten Jahren Wohnungen im Wert von rund 13 Milliarden Euro verkaufen zu wollen. Man reagiere damit auf die Zinswende und die steigenden Kapitalkosten. Der Konzern besitzt insgesamt rund 500.000 Wohnungen, die meisten davon in Deutschland.