Gropyus errichtet Wohnungen als fertige Module, die vor Ort zusammengesteckt und zu Häusern verbaut werden. Das Start-up verspricht, dass Bauen dadurch günstiger und nachhaltiger wird.

Die Mittel aus der Finanzierungsrunde will Gropyus in die Produktentwicklung und den Ausbau der Produktion und Fertigungskapazitäten investieren. Die Firma beschäftigt derzeit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich und Liechtenstein.