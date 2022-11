Bereits 14 Milliarden Euro in Anspruch genommen

Hinzu kommen per Ende September bereits realisierte Verluste in Höhe von zehn Milliarden Euro. Eine genauere Ergebnisprognose sei derzeit und bis auf Weiteres nicht möglich. Uniper hatte bereits vergangene Woche vor weiteren Belastungen in zweistelliger Milliardenhöhe gewarnt.