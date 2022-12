Inmitten des Weihnachtsgeschäfts hat die Gewerkschaft Ver.di die Beschäftigten an mehreren Amazon-Standorten bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Dies gelte für die Beschäftigten in den Versandzentren in Bad Hersfeld, Dortmund, Graben bei Augsburg, Koblenz, Leipzig, Rheinberg und Werne, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Damit solle gegen »die unsozialen Praktiken des Onlinegiganten« protestiert werden. Zu den genauen Zeiträumen machte die Gewerkschaft keine Angaben.