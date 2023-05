Gestiegene Preise für Energie und Vorprodukte Thermomix-Hersteller-Vorwerk spürt die Krise

Kobold-Staubsauger belasten Geschäft

Vorwerk ist nach eigenen Angaben gemessen am Umsatz Europas größtes Direktvertriebsunternehmen und beschäftigte weltweit zuletzt mehr als 216.000 Beraterinnen und Berater, die die Vorwerk-Produkte bei Verkaufs-Events präsentieren. Der Direktvertrieb habe auch 2022 seine Stärke bewiesen, sage Stoffmehl. Dabei werden die Verkäuferinnen und Verkäufer wohl noch eine Weile das aktuelle Modell TM6 im Programm haben. Spekulationen, bereits in den kommenden Monaten könnte ein neues Modell auf den Markt kommen, wies Stoffmehl zurück: »Ein TM7 wird in diesem Jahr nicht kommen.«