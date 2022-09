Ein Rechercheteam aus dem eigenen Haus hatte sie belastet: Wegen noch nicht aufgeklärter Vorwürfe zieht sich die Landesfunkhausdirektorin des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg, Sabine Rossbach, zurück. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Hamburg mit. Eine Rückkehr auf den Posten ist demnach nicht geplant.