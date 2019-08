Volkswagens Betriebsratschef Bernd Osterloh hat die Pläne der Bundesregierung für den Klimaschutz angegriffen. Die aktuelle Politik gefährde den Industriestandort Deutschland, sagte Osterloh der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" laut einer Vorabmeldung. "Wir riskieren, was uns stark gemacht hat", sagte Osterloh.

Konkret warf er der Bundesregierung vor, Verbrennungsmotoren möglichst schnell abschaffen zu wollen, gleichzeitig aber den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Autos zu lange vernachlässigt zu haben.

Er befürchte, dass die Kunden die Elektroautos am Ende stehen ließen, weil es schlicht keine Ladeinfrastruktur gebe. "Die Frage ist doch, ob wir überhaupt die richtigen Leitungen und Ladestationen haben, damit der Strom für die Elektromobilität dorthin kommt, wo sie benötigt wird."

Vor allem die Autozulieferer litten derzeit dramatisch unter der Situation der Branche, sagte Osterloh. In ganzen Landstrichen könnte es seiner Einschätzung nach sein, dass deswegen bald Unternehmen schließen müssen. "Das untergräbt auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt."

"Mich regen die politischen Diskussionen echt auf, in denen Leute mit Altbauwohnungen in der Innenstadt von Berlin oder Stuttgart das Auto verteufeln, weil die nächste U-Bahn-Haltestelle höchstens Minuten entfernt ist", so der VW-Betriebsratschef. Deutschland sei gerade wegen seiner starken Industrie 2008 besser als andere Länder durch die internationale Finanzkrise gekommen.

Die deutsche Autoindustrie steht selbst in der Kritik, das Thema alternative Antriebe lange nicht im Blick gehabt zu haben.