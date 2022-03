Betriebsratschefin Daniela Cavallo Die Angela Merkel von Volkswagen

Daniela Cavallos Gleichmut erinnert an die frühere Kanzlerin, nun muss sie mehrere Großprobleme lösen: In Wolfsburg stehen die Bänder still, in Russland 6000 Jobs auf dem Spiel. Was heißt das für ihren Wahlkampf?