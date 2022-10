Brief an Uiguren-Weltkongress VW-Chef Blume hält an umstrittenem Werk in Xinjiang fest

Trotz Diskriminierung und Folter von Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang will VW dort weiter Autos bauen. Das teilt Konzernboss Blume in einem Brief an Vertreter der muslimischen Minderheit mit. Die sind entsetzt.