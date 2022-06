Fünf Milliarden Euro Steuerzahlung an China

Geografisch ergibt sich eine deutliche Konzentration deutscher Firmen im Westen sowie in China. Die größte Anzahl Tochterfirmen unterhalten deutsche Konzerne in den USA (4300), danach folgen Großbritannien (2600), Frankreich und China (jeweils rund 1650) sowie die Niederlande (1560). In Russland hingegen waren nur 531 Tochterfirmen registriert, eine Zahl, die sich seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine weiter reduziert haben dürfte. Wichtigster Wirtschaftszweig war die Industrie, von Destatis erfasst als »verarbeitendes Gewerbe« (43,7 Prozent). Die höchsten Profite strichen die Konzerne im US-Geschäft mit 34,7 Milliarden Euro ein, in den Niederlanden (24,5 Milliarden Euro) und in China mit 22,1 Milliarden Euro. Das Russlandgeschäft nimmt sich dagegen mit 2,3 Milliarden Euro Gewinn eher bescheiden aus.