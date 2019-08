Logo und PR-Strategie VW geht mit neuem Markenauftritt in die Elektrooffensive

Die Automarke VW ändert ihren kompletten Markenauftritt. Neben einem neuen Logo werden auch Bildsprache, Schrift und Ton geändert. Alles solle jünger, moderner und dynamischer werden, kündigte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann in Wolfsburg an.

Den neuen Auftritt will die Volkswagen-Kernmarke zusammen mit dem neuen Elektroauto ID.3 in drei Wochen auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main präsentieren. Das neue Logo wird erstmals seit 2012 angepasst: Ohne den bisherigen 3D-Effekt, dafür mit einem unten nicht angebunden "W" soll es leichter wirken.

Die Marke habe in den vergangenen Jahren in quasi allen Unternehmensbereichen "mutige Entscheidungen getroffen und umgesetzt", sagte Stackmann weiter. "Das umfassende Re-Branding ist die logische Konsequenz dieser strategischen Neuausrichtung."

Volkswagen durchlaufe tatsächlich den "massivsten Wandel seiner Geschichte". VW-Markenchef Ralf Brandstätter sagte: "Damit wollen wir uns die Anerkennung der Gesellschaft wieder verdienen."

VW will Weltmarktführer werden

Das neue Elektroauto ID.3 sei das "Schlüsselprodukt", die IAA der passende "Schlüsselmoment", sagte Brandstätter weiter. VW stellt das Elektroauto auf einer neu entwickelten Fahrzeugplattform auf der Messe der großen Öffentlichkeit vor. Ende 2020 soll in Nordamerika ein ID-Modell "maßgeschneidert" für den dortigen Markt kommen. Insgesamt plant VW mehr als 20 Modelle auf der neuen Plattform.

VW will in den kommenden Jahren Weltmarktführer in der Elektromobilität werden. Ziel ist die Marke von einer Million verkaufter E-Fahrzeuge pro Jahr bis 2025.

Im September 2015 hatte Volkswagen nach Ermittlungen von US-Behörden eingeräumt, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. In Deutschland waren fast drei Millionen Autos betroffen. Die Software drückte den Schadstoffausstoß bei Emissionstests, damit dieser niedriger erschien, nicht aber im Straßenverkehr.

Bei der Aufarbeitung des Dieselskandals beginnt am 30. September vor dem Oberlandesgericht Braunschweig der Musterfeststellungsprozess gegen den Konzern. Mehr als 430.000 VW-Kunden haben sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen.